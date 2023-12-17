"ورشة عمل عن المبادرات الشبابية" عنوان ندوة بمركز شباب برج النور بالدقهلية

نفذت إدارة شباب أجا فى محافظة الدقهلية اليوم الاحد ندوة بمركز شباب برج النور، تحت عنوان "ورشة عمل عن المبادرات الشبابية"، بمشاركة النشء من الشباب والفتيات أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية من شيماء السعدني مدرب بوزارة الشباب والرياضة، حيث أكدت على أهمية المبادرات الشبابية في تنمية المجتمع وبناء الإنسان كما تحدثت عن أهداف الندوة وأهمية المشاركة الشبابية فيها.

وتناولت شيماء السعدني مفهوم المبادرة الشبابية، وأنواعها، وشروطها، وخطوات تنفيذها كما تحدثت عن أهمية المبادرات الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة، بعد ذلك، تم فتح باب المناقشة للحضور، حيث شارك الشباب في طرح الأسئلة والاستفسارات حول المبادرات الشبابية.

وفي نفس السياق حققت الندوة نتائج إيجابية عديدة، منها: زيادة الوعي لدى الشباب بأهمية المبادرات الشبابية، وتنمية مهارات الشباب في مجال إدارة المبادرات الشبابية، وتشجيع الشباب على المشاركة في المبادرات الشبابية.

وأوصت الندوة بضرورة: دعم المبادرات الشبابية من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية، وتوفير التدريب والدعم الفني للشباب للمشاركة في المبادرات الشبابية، وإنشاء قاعدة بيانات للمبادرات الشبابية في مصر، وكان ذلك بحضور ومشاركة من مراكز الشباب التابعه لاداره شباب اجا ( الانشاصية، أخطاب، ميت فضالة، ميت العامل، سنجيد، شنيسة، ابو داوود العنب، ،منشأة الإخوة، السبخا، برج النور).

ويأتي تنفيذ ورشه العمل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضه بالدقهلية، واشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جوده مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى، ومتابعة علي عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا، وتنفيذ دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة، و نهي عبد العزيز مسؤل البرلمان بالإدارة.

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