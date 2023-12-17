“المشاركة السياسية".. ندوة تثقيفية بمركز شباب اليوسفية ببني عبيد بالدقهلية

نفذ مركز شباب اليوسفية التابع لإدارة شباب بني عبيد فى محافظة الدقهلية اليوم الأحد ندوة تثقيفية بعنوان المشاركة السياسية، بمشاركة النشء أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب اليوسفية.

جاء ذلك بإشراف عزه عاشور رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني، وبحضور حمدي فاروق مدير مدرسة الابتدائية باليوسفية، و محمد شوقي المدير التنفيذي لمركز الشباب، والهيكل التنفيذي لمركز الشباب.

وتحدث حمدي فاروق عن تعريف المشاركه السياسية وصورها واشكالها، وأنها نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي وتمثل أساس الديمقراطية وإحدى صور التعبير عن سيادة الشعب، ومن اهم صورها وأشكالها المتابعة السياسية للقضايا والأحداث، والمشاركة في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية، والانضمام إلى جمعية سياسية أو جماعة ضغط بصورة نشيطة.

وفي نفس السياق تحدث عن مقومات تطبيق المشاركة السياسية، تؤدي إلي وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة لأي مجتمع، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطياً من خلال المؤسسات الدستورية، و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة التثقيفية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و مني جوده مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، و محمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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