"الإيمان في استقبال كلمة الله" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت كلمة القس إبراهيم موريس كاهن كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "البشارة بميلاد يسوع" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى دور الإيمان الذي يفوق العقل، واستقبال كلمة الله بثقة وتسليم وفرح، "لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اللهِ" (لو ١: ٣٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.