التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شاب سقط من أعلى عقار بالدقى

كشفت جهات التحقيق بالجيزة، لغز العثور على جثة شخص سقط من الطابق الرابع من عقار بمنطقة بين السريات بالدقي، لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على اسبابه، وأن كان هناك شبهة جنائية وراء مصرعه من عدمه، بالتزامن مع فحص الجثة واجراء الكشف الظاهري عليها لبيان سبب وفاته تمهيدًا للتصريح بدفنها.

كسور متعددة ونزيف داخلي

وتبين من خلال التقرير المبدئي لخبراء الطب الشرعي لفحص جثمان الشاب المتوفى، وجود اثار كسور متعددة بكامل الجسد ونزيف داخلي اصابات احدثها السقوط، مما ادى الى وفاته.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع بأحد عقارات القاطنة بمنطقة بين السرايات الدقي بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الحادث.

وفور وصول الجهات المختصة وبالفحص، تبين وجود جثة لشخص، متأثرة بإصابات إثر سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال الأهالي أقروا بمضمون البلاغ، وعليه تم نقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.