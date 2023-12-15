كأس العالم للأندية.. الأهلي يخطط لفك "عقدة" الاتحاد السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2023، في ديربي عربي أفريقي أسيوي بحثا عن بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وتحظى مواجهة الأهلي مع اتحاد جدة باهتمام كبير في ظل الصراع التاريخي بين الأندية المصرية والسعودية والعربية في جميع البطولات المشتركة خاصة أن الأهلي يمتلك تاريخا كبير على الصعيد القاري والعربي ونفس الأمر بالنسبة لفريق اتحاد جدة الذي يبحث عن إنجاز عالمي في مونديال الأندية متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.



وتاريخيا ستكون المواجهة بين اتحاد جدة والأهلي الثانية في كأس العالم للأندية ولكن التقى المارد الأحمر مع النمور على الصعيد العربي أكثر من مرة كان التفوق لفريق اتحاد جدة والذي أصبح يمثل عقدة للأهلي.

وتقابل الأهلي مع اتحاد جدة في 3 مباريات شهدت جميعها فوز الفريق السعودي ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الانتصار أو التعادل في مواجهة عميد الأندية السعودية.



وجاءت المواجهة الأولى بين الأهلي واتحاد جدة عام 1995 في البطولة العربية، والتي أقيمت في السعودية، وحقق النمور الفوز بنتيجة 1-0، وفي المواجهة الثانية ببطولة السوبر المصري السعودي عام 2001 فاز اتحاد جدة على الأهلي أيضا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في القاهرة.



وكانت آخر المواجهات بين الأهلي واتحاد جدة عام 2005 في كأس العالم للأندية التي استضافتها اليابان، وكانت المشاركة الأولى للأهلي في المونديال وفاز العميد على الشياطين الحمر بهدف اللاعب محمد نور ليودع الأهلي البطولة من الدور الأول.