خبرة الأهلي تتحدى طموحات اتحاد جدة في الكلاسيكو العربي بالمونديال

يقص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريط مشاركته في كأس العالم للأندية مساء اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره اتحاد جدة السعودي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويتطلع الأهلي خلال المشاركة التاسعة في كأس العالم للأندية والرابعة على التوالي، لتحقيق إنجاز أفضل من إنجازه الذي حققه باحتلال المركز الثالث، ويبحث عن الوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ويتسلح الأهلي بطل أفريقيا بخبراته السابقة في كأس العالم للأندية وطموحات لاعبيه وحضور جماهيره للفوز على العميد السعودي والوصول إلى نصف النهائي، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام الاتحاد السعودي الذي يتسلح بكتيبة النجوم العالميين وعاملي الأرض والجمهور، بعدما تأهل فريق النمور بالفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بثلاثية يوم الخميس الماضي.

ويسعى الأهلي لتكرار سيناريو الفوز على الهلال السعودي في النسخة قبل الماضية، وتخطي عقبة الاتحاد السعودي رغم “العقدة” التاريخية التي تلازم المارد الأحمر ضد العميد وعدم تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات جمعت الأهلي مع اتحاد جدة على الصعيدين العربي والعالمي كان آخرها الخسارة في كأس العالم للأندية عام 2005 بهدف.

ويعتمد الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر على خبرات لاعبيه السابقة في كأس العالم للاندية لاصطياد النمور والتأهل لنصف النهائي، واستعادة التوازن بعد سلسلة النتائج غير المرضية في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي والتي أثارت جدلا كبيرا حول مستقبل مارسيل كولر المدير الفني للشياطين الحمر.

ويعول الأهلي على تألق عدد من نجوم الفريق أبرزهم حسين الشحات ومحمد الشناوي ومحمود كهربا ومحمد عبدالمنعم في خط الدفاع لحسم الكلاسيكو المصري السعودي وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي في مواجهة كتيبة النجوم في صفوف اتحاد جدة وعلى رأسهم القائد كريم بنزيما وصخرة الدفاع المصري أحمد حجازي ولاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي والجناح البرازيلي المتألق رومارينهو.

وضمت قائمة الأهلي فى كأس العالم للأندية كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.

ورصدت إدارة النادي الأهلي مكافأة خاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم من أجل الفوز على اتحاد جدة والتأهل لنصف النهائي، كما اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع الجهاز الفني واللاعبين في مقر إقامة البعثة بمدينة جدة، طالبهم ببذل قصاري جهدهم وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل مكان، وأن النادي لن يرضى إلا بتحقيق الإنجازات، كما تحدث “الخطيب” مع مارسيل كولر أكد له دعم مجلس الإدارة للجهاز الفني بعد الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة حول إقالة السويسري من تدريب الفريق في حالة الهزيمة من اتحاد جدة.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة اتحاد جدة تركز من جانب المدير الفني على دراسة اتحاد جدة جيدا وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السعودي وتحفيظ اللاعبين الواجبات التي يتم تنفيذها في الملعب.

واستقر مارسيل كولر على خوض مواجهة اتحاد جدة بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وثلاثي الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وفي خط الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

