اليوم.. سلطان عمان يبدأ زيارة رسمية للهند

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن سلطان عمان هيثم بن طارق سيبدأ زيارته الرسمية للهند اليوم الجمعة.

أوضحت الوزارة في بيان أن "هذه الزيارة تعتبر أول زيارة رسمية يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للهند، وأنها تمثل علامة هامة في العلاقات الدبلوماسية بين الهند وسلطنة عمان، وأن هذه الزيارة تستغرق ثلاثة أيام ويقوم بها سلطان عمان تلبية لدعوة من الرئيسة الهندية دروبادي مورمو التي ستقيم له حفل استقبال يوم 16 ديسمبر، وأن السلطان سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ووزير الخارجية إس. جايشانكار".

جاء في البيان أن "الهند وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ودية واقتصادية وثقافية ذات جذور تاريخية، وأن تاريخ علاقاتهما الدبلوماسية يرجع إلى عام 1955، وتم رفع مستوى علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2008".

أضاف أن هذه الزيارة ستتيح فرصة لاستكشاف مجالات للتعاون في المستقبل بين الهند وسلطنة عمان من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة.

أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية قوة علاقات الهند مع سلطنة عمان، وأشارت إلى أن الهند كانت قد وجهت دعوة خاصة إلى السلطنة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين واجتماعاتها في ظل رئاسة الهند للمجموعة، وأن عمان شاركت بنشاط في اجتماعات أكثر من 150 مجموعة عمل، وأن تسعة وزراء من عمان شاركوا في اجتماعات وزارية عديدة لمجموعة العشرين.