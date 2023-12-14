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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القوات البحرية اليمنية : عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأضاف العميد يحيى سريع في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسك جبرلتار" (MAERSK GIBRALTAR) كانت متجهة إلى إسرائيل وتم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع قائلا إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

واختتم يحيى سريع بيانه بالقول "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء"

 

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