الرئيس الروسي: لو أتيحت لي فرصة العودة عبر الزمن سأحذر نفسي من الثقة بالغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، إنه لو أتيحت له الفرصة بالعودة عبر الزمن فإنه سيقدم لنفسه نصيحة مهمة تتعلق بالغرب.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأضاف بوتين: "لو أتيحت لي الفرصة بالعودة عبر الزمن فسأعود للعام 2000، وأحذر نفسي من السذاجة ووضع الثقة المفرطة بالغرب، كما سأشجع نفسي وأقول: أيها الرفيق أنت تسير على الطريق الصحيح".

العلاقات الروسية الأوروبية..

وتحدث بوتين اليوم عن الأراضي الروسية وتاريخ علاقة موسكو مع الغرب في ظل النزاع الأوكراني.

وقال بوتين إن إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يتوقف على الجهود التي تبذلها موسكو وحدها، لأنها لم تكن الطرف الذي أفسد هذه العلاقات.

وأشار إلى أن الغرب كان الطرف الذي أفسد هذه العلاقات، وحاول دائما دفع روسيا إلى مكان ما في الخلفية متجاهلا مصالحها الخاصة.

وأشار إلى أن رغبة الناتو الجامحة في الاقتراب من حدود روسيا من خلال ضم أوكرانيا إلى الحلف، أدت إلى المآسي الحالية، وتسببت بالأحداث الدموية في دونباس لمدة ثماني سنوات، لقد أجبرونا على اتخاذ هذه الإجراءات".