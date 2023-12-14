المتأهلون إلى الدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا

انتهت منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 8 أندية إلى الدوري الأوروبي بعد احتلالهم المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتأهل 16 فريقًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بواقع فريقين من كل مجموعة أول وثاني الترتيب.

كما أرسلت 8 أندية إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعات الثمانية، بعد توديعها كأس ذات الأذنين، ليخوضون ملحق دور الـ16 من اليوروباليج.

الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا

واتجهت أندية جالطا سراي التركي، لانس الفرنسي، سبورتنج براجا البرتغالي، بنفيكا البرتغالي، فينورد الهولندي، ميلان الإيطالي، يونج بويز السويسري، وشاختار دونتسيك الأوكراني للمشاركة في دور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ: 16 نقطة

2- كوبنهاجن: 8 نقاط

3- جالطا سراي: 5 نقاط

4- مانشستر يونايتد: 4 نقاط

المجموعة الثانية

1- أرسنال: 13 نقطة

2- أيندهوفن: 9 نقاط

3- لانس: 8 نقاط

4- إشبيلية: نقطتان

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد: 18 نقطة

2- نابولي: 10 نقاط

3- براجا: 4 نقاط

4- يونيون برلين: نقطتان

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد: 12 نقطة

2- إنتر ميلان: 12 نقطة

3- بنفيكا: 4 نقاط

4- ريد بول سالزبورج: 4 نقاط

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد: 14 نقطة

2- لاتسيو: 10 نقاط

3- فينورد: 6 نقاط

4- سيلتيك: 4 نقاط

المجموعة السادسة

1- بوروسيا دورتموند: 11 نقطة

2- باريس سان جيرمان: 8 نقاط

3- ميلان: 8 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي: 18 نقطة

2- لايبزيج: 12 نقطة

3- يونج بويز: 4 نقاط

4- النجم الأحمر الصربي: نقطة واحدة

المجموعة الثامنة

1- برشلونة: 12 نقطة

2- بورتو: 12 نقطة

3- شاختار: 9 نقاط

4- رويال أنتويرب: 3 نقاط.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي الفرق الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ - كوبنهاجن

المجموعة الثانية: أرسنال - أيندهوفن

المجموعة الثالثة: ريال مدريد - نابولي

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد - إنتر ميلان

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد - لاتسيو

المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - لايبزيج

المجموعة الثامنة: برشلونة - بورتو.