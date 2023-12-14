إغراق أنفاق غزة.. محلل سياسي يجيب: هل بدأت إسرائيل تنفيذ خطتها؟

قال الدكتور سعيد عكاشة، المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن العقلية اليهودية لا تنظر لأرض فلسطين على أنها أرض لأشخاص آخرين، وإنما هي أرض يهودية، وربنا وعدهم بها، وعاشوا فيها وأسسوا ممالك بها، ورحلوا عنها مرتين.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المواطن الإسرائيلي يرى أنه عاد لأرضه مرة أخرى، وأنه لم يستولى على أرض الفلسطينيين، متابعا: "طبعا ده كلام غير معقول، ومينفعش ترجع أرض بعد ما تركتها 2000 سنة، وترجع تقول دي أرض أجدادي والناس اللى عايشة فيها تخرج بره".



ولفت إلى أن 80% من اليهود في إسرائيل يؤيدون التهجير الطوعي لأهل فلسطين، وبعد أحداث 7 أكتوبر الأخيرة العدد ازداد، مواصلا: "الإسرائيليون يستخدمون مصطلح التهجير الطوعي، لأن التهجير القسري في نظر القانون الدولي مش مسموح به، وبيقولوا ممكن نعرض على الدول اللى عدد سكانها قليل وتفتقر إلى الكثافة السكانية وتريد أن يتم تهجير عدد من الناس إليها للوفاء باحتياجات المجتمع عدد من سكان غزة حتى يتوفر لهم عيشة أفضل".



وحول فكرة إغراق الجيش الإسرائيلي لأنفاق غزة، قال: "الكلام كثير حول الفكرة، لكن هناك تخوفات من حدوث أضرار بيئية كبيرة، لكن رغم ذلك بالفعل إسرائيل عملت رافعات مياه لسحب مياه البحر وإغراق الانفاق، لكن أيضًا هم معرضون أن يقابلهم صعوبات حتى لو استخدموا هذا السلاح".



وعن الأسعار التي عرضوها مقابل الإبلاغ عن قادة حماس، قال: "دي حرب نفسية والأمريكان عملوها قبل كده، ولو سألنا المعيار الذي حددوا به سعر كل قيادي مفيش إجابة في الغالب، لأن الحرب النفسية هي الغالبة على الموضوع".

