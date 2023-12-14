الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها والحزم

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة أبها والحزم بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني جاء هدفي اللقاء، حيث افتتح فايز سليماني التهديف في الدقيقة 64 ليضع الحزم في المقدمة، ثم رد عليه ججفيوش كريتشوفياك بهدف في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الحزم رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير في الترتيب.

ودخل أبها، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: صالح سعد القميزي، زياد الصحفي، محمد ناجي أبو عايد

خط الوسط: أوروس ماتيتش، زكريا سامي، سعد بقير، ججفيوش كريتشوفياك

وفي الهجوم: فرنسوا كامانو، فابينو، كارل توكو إيكامبي.

بينما بدأ الحزم، المباراة على النحو التالي.

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: باولو ريكاردو، يزيد بكر البكر، ماجد محمد قشيش، برونو فيانا

خط الوسط: أنطونيو خوسي دي كارفالهو، محمد فؤاد الثاني، فيينا، أحمد علي آل محيميد

وفي الهجوم: ريان الموسى، فايز سليماني.