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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعيين الدكتور شريف صفوت نائبا لرئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية

الدكتور شريف صفوت
الدكتور شريف صفوت نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعيين الدكتور شريف صفوت، بالقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية.

وشغل الدكتور شريف صفوت، منصب مدير مستشفى الجلاء التعليمي، ثم صدر له قرار فى شهر اكتوبر الماضى بالإشراف والمتابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالهيئة.

حيث صدر قرار وزير الصحة الذى حمل رقم 474 لسنة 2023، بتكليف الدكتور شريف محمد صفوت عبدالباقى، بالعمل نائبا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية، وذلك بناءا على العرض المقدم من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لوزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.

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الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية شهر اكتوبر الماضي مستشفى الجلاء التعليمى وزير الصحة والسكان الدكتور شريف صفوت