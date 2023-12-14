تعيين الدكتور شريف صفوت نائبا لرئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعيين الدكتور شريف صفوت، بالقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية.

وشغل الدكتور شريف صفوت، منصب مدير مستشفى الجلاء التعليمي، ثم صدر له قرار فى شهر اكتوبر الماضى بالإشراف والمتابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالهيئة.

حيث صدر قرار وزير الصحة الذى حمل رقم 474 لسنة 2023، بتكليف الدكتور شريف محمد صفوت عبدالباقى، بالعمل نائبا لرئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشئون الفنية، وذلك بناءا على العرض المقدم من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لوزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.