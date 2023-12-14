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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

‎التنسيقية تهنئ المهندس إبراهيم رمضان لحصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسب

‎التنسيقية تهنئ المهندس
‎التنسيقية تهنئ المهندس إبراهيم رمضان لحصوله على درجة الماجس
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أعضائها المهندس إبراهيم رمضان مدير أول مشروعات بوزارة المالية لحصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

وكتبت التنسيقية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميل إبراهيم رمضان عبدالحميد، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من قسم علوم الحاسب، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا، عن رسالته التي حملت عنوان "إطار عمل مبني على  سلاسل الكتل للتطبيقات الحكومية".

وتتمنى التنسيقية للزميل إبراهيم رمضان، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المهندس إبراهيم رمضان درجة الماجستير