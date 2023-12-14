نشر الوعي الصحي بخطورة فيروس شلل الأطفال بشمال سيناء

أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بشمال سيناء، أن هناك اجتماع مشترك بين إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء وإدارة تنظيم الأسرة الثلاثاء القادم بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتكثيف العمل الميداني والتعبئة المجتمعية للمشاركة في نشر الوعي الصحي بخطورة فيروس شلل الأطفال من خلال حشد مجتمعي عبر تكثيف إعلامي كبير للوصول الي ربات البيوت بالمحافظة.

جاء ذلك في اجتماع اليوم مع الدكتور جليلة لطفي مدير إدارة تنظيم الأسرة وقال الدكتور حاسم إن مرض شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى مسببا إعاقة في غضون ساعات.

وأشار إلى مدى المعاناه التي تقع على الأسرة والفرد في حالة الإصابة وأن الوقاية خير من العلاج عن طريق التطعيم وان التطعيم مسؤلية وواجب انساني ووطني للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .

من جانبها أوضحت الدكتوره جليلة لطفي مديرة تنظيم الأسرة بالمديرية انه يجب تسليط الضؤ والتوعية الصحية الاستهداف كل المواطنين بالمحافظة وتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوصيل الهدف من الرسالة الإعلامية وهي تطعيم كل طفل على أرض سيناء والمعرفة بخطورة شلل الأطفال.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي أهمية توصيل الرسالة الإعلامية بخطورة المرض وضرورة وأهمية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.