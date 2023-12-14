المركز القومي للسينما يكريم صُناع فيلم "أصل الحكاية" بنادي أوبرا الإسكندرية

أقيمت فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي بقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، حيث تم عرض الفيلم التسحيلى " أصل الحكاية" للمخرجة "سهام عبد المنعم"، بمسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية.

الفيلم من انتاج المركز القومي للسينما ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

والفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية، وجاء ذلك بحضور مخرجة الفيلم سهام عبد المنعم، ومدير التصوير محسن أحمد والفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر والدكتور يسرى الجمل والدكتورة ايمان الجمل.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الفيلم مع صُناعه والجمهور، وقام المركز القومي للسينما بتكريم كلًا من مدير التصوير محسن أحمد، والدكتور محمد شاكر، والمخرجة سهام عبد المنعم، وقام بتسليمهم شهادات التكريم محمد شوقي مدير العلاقات العامة نيابة عن الدكتور حسين بكر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي احمد عسر.

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