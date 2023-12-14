دوري روشن.. تاوامبا يقود الأخدود لمواجهة الطائى

أعلن مارتن سيفيلا، المدير الفنى لفريق الأخدود تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق الأخدود كالتالى:

حراسة المرمى: عبدالعزيز العويرضي.

خط الدفاع: حسين حسن الزبداني، سعيد الربيعي، سولومون كفيركفيليا، اندريه بوركا.

خط الوسط: فلورين تاناسى، خوان سيباستيان بيدروزا، عيد محمد المولد، أليكس كويادو، سافوار جودوين.

خط الهجوم: ليندر تاوامبا.

ويحتل فريق الطائى المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق الأخدود فى المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.