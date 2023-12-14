جروح في العانة.. حفظ التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحفظ التحقيق في واقعة العثور علي جثة شاب متوفي داخل شارع فائدة كامل، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من معاينة النيابة، أن الجثة لرجل في عقده الرابع، به جروح بمنطقتي العانة، ووشم علي ذراعيه ولا يوجد آثار إصابات طعنية أو قطعية آخرى، ويرجح أن سبب الوفاة سكتة قلبية.

وكشفت التحريات الأوليه أن المتوفي مقيم بالشارع وكان يستجدى المارة كثيراً.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشاب مجهول الهوية ملقاة بشارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين .

تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثمان لمتوفي مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر تقريبا وجد ملقى بشارع فايدة كامل

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهويه في العقد الرابع من العمر ووجود وشمين بالكتف الأيمن مدون اسم أدهم، ورصد مقطع فيديو المتوفى يسير قبل وفاته بوضعية الانحناء لأسفل بموقف ميكروباص أحمد ذكي، ويقوم جال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.