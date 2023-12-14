الأحد.. القومي للترجمة يحتفل بمئوية فوز الشاعر "و.ب.ييتس" بجائزة نوبل للأدب

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع سفارة أيرلندا في القاهرة، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على فوز الشاعر الكبير و .ب. ييتس بجائزة نوبل للأدب.

ويتم خلال الاحتفالية الإعلان عن نتيجة النسخة الثامنة من كشاف المترجمين والتي تم تخصيصها لترجمة المحاضرة التي ألقاها ييتس في حفل تسلمه جائزة نوبل للأدب، وذلك في الخامسة مساء يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، بقاعة طه حسين بمقر المركز.

يتحدث في الاحتفالية كلٍ من الدكتور مصطفى رياض، الدكتورة آمال مظهر، الدكتورة سمر عبد السلام والدكتورة نجوى إبراهيم، وبحضور نولا اوبراين، سفيرة أيرلندا بالقاهرة.

يذكر أن ويليام بتلر ييتس، شاعر وكاتب مسرحي أيرلندي، يعتبر واحدًا من أعظم مؤلفي اللغة الانجليزية خلال القرن العشرين، ساهم في إحياء الثقافة الأيرلندية، وشارك في تأسيس جمعية المسرح الوطني الأيرلندي كما خاض غمار المجال السياسي وتولي منصب عضو في مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات، حصل على جائزة نوبل في الأداب عام 1923.