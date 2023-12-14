طلاب هندسة الإسكندرية الملتحقين بالدراسة بجامعة لويفيل يحققون مراكز أولى فى مسابقة مشاريع التخرج

حصل طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الملتحقين بالدراسة بجامعة لويفيل الأمريكية بنظام (2+2) على مراكز متقدمة فى مسابقة مشروعات التخرج، وهم الطالبة سارة ايهاب- قسم الهندسة الحيوية الطبية وحصلت على المركز الأول، والطلاب صامويل إبراهيم، ويوسف بخيت، وعمر سالم، وحصلوا على المركز الثالث، فى نفس المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل تتيح لطلاب كلية الهندسة القبول ببرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية فى برنامجى " الهندسة الحيوية"، و"علوم وهندسة الحاسب".

ويحصل الطالب بموجبها على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على بكالوريوس من جامعة لويفيل وبكالوريوس أخر من جامعة الاسكندرية، كما يدرس الطالب بموجب هذه الاتفاقية، أول سنتين بجامعته الحالية والسنتين التاليتين في جامعة لويفيل.