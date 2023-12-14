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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مذكرة تفاهم بين الرى والوكالة الإسبانية لدعم مشروع تحديث الموارد المائية

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرى والوكالة الأسبانية
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شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسفير ألفارو ايرانزو السفير الاسبانى بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بمملكة إسبانيا لدعم مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر"، والذى وقعه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، وإيفا سواريز رئيس التعاون الإسباني في مصر ممثلة عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل رغبة مصر وأسبانيا في تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والإستفادة من الإمكانيات الفنية التي يمتلكها الطرفان في مجال الموارد المائية ، بما يخدم الإهتمامات المشتركة ويساهم في تنمية الموارد المائية وتحقيق الفوائد الإجتماعية والإقتصادية التي تعود بالنفع على شعبى مصر وأسبانيا .

وأضاف أن التعاون بين الطرفين يهدف لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة بالبلدين والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني ، وإختيار منطقة بإحدى المحافظات (المنيا - المنوفية - القليوبية – الإسماعيلية - السويس) لتنفيذ منطقة تجريبية متوسطة الحجم للري الحديث، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مسئولة عن متابعة أنشطة التعاون الثنائي، وتوفير التدريب اللازم وبناء قدرات العاملين بالوزارة على تنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث، وتشكيل فريق خبراء مشترك من الجانبين وتبادل زيارات الخبراء لنقل وتبادل المعرفة في مجال إدارة المياه .

 

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