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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف فيوتشر في الدوري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

فيوتشر
فيوتشر
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يلتقي فريق فيوتشر، اليوم الخميس، مع سيراميكا كليوباترا، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز .

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

وسجل لاعبو فيوتشر في الـ 7 مباريات، 8 أهداف، بينما دخل شباك الفريق 6 أهداف .

يذكر أن فريق فيوتشر ينتظره مباراة قوية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر سيراميكا كليوباترا مسابقة الدورى الممتاز أيمن مصطفى