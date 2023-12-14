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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا

الية اسرائيلية
الية اسرائيلية
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أعلن حزب الله​ اللبناني، اليوم الخميس، أنه تم استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأضاف "حزب الله"، في بيان، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في ​قطاع غزة​، استهدفنا تجمّعًا ‌‏لجنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة، وتم إحداث إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا عنيفًا لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال، في سياق الاشتباكات المستمرة بين الطرفين منذ هجوم الفصائل الفلسطينية المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

حزب الله​ اللبناني جيش الاحتلال ثكنة شوميرا الحدود اللبنانية