"أطباء بلا حدود": الفلسطينيون في جنين يموتون لأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن جيش الاحتلال أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها أثناء نقل مريضة من المستشفى، ما أدى إلى إصابتها، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وطالبت المنظمة بضرورة وقف الهجمات وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف، مؤكدة أن الفلسطينيين في جنين يموتون لأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مدن وبلدات ومخيمات في محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحـتـلال اقتحمت بلدتي جماعين وعزموط في محافظة نابلس، ومدينة بيت لحم، وبلدة بيت فجار بالمحافظة، وأطراف مخيم قلنديا شمالي القـدس المـحـتـلة، وبلدة الجيب، الواقعة في الشمال الغربي منها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وعاثت في محتوياتها خرابا، واحتجزت ساكنيها.