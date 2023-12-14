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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. اللجنة المنظمة تتسلم كأس إفريقيا وقميص وعلم الأهلي

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الماضي، وكذلك قميص النادي الأهلي وعليه توقيع اللاعبين، بالإضافة إلى علم النادي الأهلي.

وحصلت اللجنة المنظمة على كأس إفريقيا وقميص الأهلي وعلم النادي، من أجل تزيين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد جدة.

وكان المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، قد تسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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