مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الانفاق الدفاعي بقيمة 886 مليار دولار، وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأيد مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، والمؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب، الذى يمكن أن يقره في غضون أيام.

ويدعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن مشروع القانون بقوة ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.

وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات، التي ستصل هذا العام إلى 5.2 في المائة وهي النسبة الأكبر منذ سنوات إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات، بالإضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة ثلاثة في المائة عن العام السابق.