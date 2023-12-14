استقرار سعر الدولار في بداية تداولات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في البنوك الحكومية والتحارية العاملة في سوق الصرف المصري.

ففي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه للشراء في البنوك على مستوى 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر بداية اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار بداية اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك بلوم حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في السوق الموازي للعملات، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 48.90 جنيه و49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه و49.20 جنيه للبيع.

يأتي هذا في الوقت الذي أبقى فيه الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماعه أمس الأربعاء.

وستظل أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5%، ولا تزال عند أعلى مستوى لها في 22 عاما، وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا.