واشنطن تنادي بضرورة إجماع الاتحاد الأوروبي على إقرار المساعدات لكييف

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن تعتقد بضرورة إجماع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة بإقرار الدعم المالي لأوكرانيا للعام المقبل 2024.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري، امس الأربعاء: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان بقوة إلى جانب أوكرانيا. ونعتقد أن الوقت قد حان لتعزيز هذا الدعم. إنه أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين".

وأضاف: "نحن نقدر الدعم المالي المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ونأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بسرعة على التمويل لعام 2024 وما بعده".

وكان ميلر هنا بصدد الإجابة على سؤال حول كيف تنظر إدارة واشنطن إلى تصريحات هنغاريا ضد الشروع بالمفاوضات مع أوكرانيا بشأن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا ضد تقديم بروكسل الدعم المالي لكييف.

يشار إلى أنه بتاريخ 13 ديسمبر، أبلغ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنّه لن يؤيد بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعتقد حكومة بودابست أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد لهذا الأمر، وأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سوف يلحق ضررا جسيما بمصالح جميع أعضاء الاتحاد. في حين أيّدت الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الهنغاري هذا الموقف.

وفي وقت سابق أيضا، قال أوربان إنه يعتزم عرقلة اقتراح بروكسل بتقديم مساعدة مالية لكييف بمبلغ 50 مليار يورو خلال قمة الاتحاد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.