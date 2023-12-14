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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني من اليامون واندلاع مواجهات في رمانة شمال غرب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أصيب شاب فلسطيني من بلدة اليامون شمال غرب مدينة جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة، فجر اليوم الخميس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة اليامون وداهمت منزل المواطن هاني حسن أبو الهيجا وحطمت محتوياته، ما أدى لإصابة شاب برصاصة بالقدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة شمال غرب جنين وشنت حملة تفتيش واسعة في مركز القرية، وداهمت منزلي المواطنين أحمد فريد محاجنة بحجة البحث عن نجله محمد، واحتجزت هويات أفراد العائلة، ومنزل المواطن سائد عمور.

واندلعت مواجهات في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة المعدنية.

إصابة شاب فلسطيني اليامون اندلاع مواجهات رمانة شمال غرب جنين