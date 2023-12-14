دوري أبطال أوروبا| أتلتيكو مدريد ينتصر على لاتسيو وسيلتيك يحقق فوزه الأول

انتصر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا الأتلتي، أنطوان جريزمان وصامويل لينو في الدقيقتين 6 و51، ليواصل الفريق المدريدي تصدره لمجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد ولاتسيو، تأهلا لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهتهما لبعضهما البعض.

في المقابل، حقق سيلتيك الإسكتلندي، فوزه الأول في دور المجموعات للبطولة، بعدما تغلب على فينورد الهولندي بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها على ملعب سيلتيك بارك.

سجل لويس بالما الهدف الأول للفريق الإسكتلندي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وتعادل يانكوبا مينته للضيوف في الدقيقة 82، فيما أحرز جوستاف لاجربيكلي هدف الفوز في الدقيقة 90+1.

وبنتيجة المباراتين، ظل أتلتيكو مدريد على صدارة المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، وجاء لاتسيو في الوصافة برصيد 10 نقاط، بينما حل فينورد ثالثًا بـ6 نقاط وتأهل إلى منافسات الدوري الأوروبي، فيما تذيل سيلتيك الترتيب وفي رصيده 4 نقاط ليودع المنافسات الأوروبية.