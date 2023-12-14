أمام العدالة| «خلية إمبابة الإرهابية» و«اللواء نبيل فراج» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على 7 متهمين بخلية إمبابة الإرهابية ومحاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج.

-الحكم على 7 متهمين بـ«خلية إمبابة الإرهابية»

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها على محاكمة 7 متهمين فى القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

- الجنايات تنظر محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، محاكمة متهم بأحداث المنيب.

أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وإحراز سلاح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



-محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة متهم لاتهامه بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وجهت النيابة للمتهمين، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومي للبلاد.