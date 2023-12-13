الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الأقصر يشكر المواطنين ورجال الشرطة والقضاة على جهودهم

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اليوم الأربعاء، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب، وكبار السن وذوى الهمم لحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكدًا أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

كما قدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف.

وأشاد المحافظ، بأداء غرفة عمليات المحافظة الرئيسية المنعقدة بمقرها في الشبكة الوطنية للسلامة العامة وخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا الغرف الفرعية بالمراكز، والجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع المختلفة، وصولها للجنة العامة حتى تم الانتهاء من فرز جميع الأصوات.

وكانت جميع لجان الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء بمحافظة جالأقصر، وذلك فى ختام اليوم الثالث والاخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت لجان محافظة الأقصر خلال الأيام الثلاثة اقبالًا كبيرًا من الناخبين.

يذكر أن محافظة الأقصر يبلغ عدد اللجان العامة بها 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية، و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لعدد 886377 ناخب وناخبة.

الانتخابات الرئاسية في الأقصر (4)

الانتخابات الرئاسية في الأقصر (5)

الانتخابات الرئاسية في الأقصر (1)

الانتخابات الرئاسية في الأقصر (3)