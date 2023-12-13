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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور | الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا " للصناعات الغذائية

الوادي الجديد تشارك
الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا " للصناعات ا
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شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، بفعاليات معرض " فوود أفريكا " للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذى يعقد فى الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات فى أفريقيا بمشاركة عدد من العارضين والمستثمرين من المحافظة.

وتفقد أجنحة المعرض الذي ضم كبار منتجي التمور والنباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية بحضور ومشاركة واسعة من المستوردين والمصدرين والمستثمرين والسلاسل التجارية بمصر والخارج، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة  لزيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية من مختلف الدول. 

كما أوضح أنه تم عقد لقاءات مع بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؛ لفتح أسواق تصديرية لمنتجات المحافظة. 

كما عرض خلال اللقاءات فرص الاستثمار وما وفرته الدولة من بنية تحتية لجذب الاستثمارات الجادة وتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين.

الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية
الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية
جانب من مشاركة الزملوط في معرض غذاء افريقيا
جانب من مشاركة الزملوط في معرض غذاء افريقيا
جناح التمور وصناعتها بمعرض غذاء أقريقيا
جناح التمور وصناعتها بمعرض غذاء أقريقيا
جناح الوادي الجديد في معرض غذاء أقريقيت
جناح الوادي الجديد في معرض غذاء أقريقيت
مشاركة الوادي الجديد في معرض غذاء افريقيا
مشاركة الوادي الجديد في معرض غذاء افريقيا
الحاصلات الزراعية جذب الاستثمارات السلاسل التجارية مركز مصر للمعارض الدولية النباتات الطبية