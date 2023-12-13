صور | الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا " للصناعات الغذائية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، بفعاليات معرض " فوود أفريكا " للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذى يعقد فى الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات فى أفريقيا بمشاركة عدد من العارضين والمستثمرين من المحافظة.

وتفقد أجنحة المعرض الذي ضم كبار منتجي التمور والنباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية بحضور ومشاركة واسعة من المستوردين والمصدرين والمستثمرين والسلاسل التجارية بمصر والخارج، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية من مختلف الدول.

كما أوضح أنه تم عقد لقاءات مع بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب؛ لفتح أسواق تصديرية لمنتجات المحافظة.

كما عرض خلال اللقاءات فرص الاستثمار وما وفرته الدولة من بنية تحتية لجذب الاستثمارات الجادة وتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين.

الوادي الجديد تشارك بفعاليات معرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية

جانب من مشاركة الزملوط في معرض غذاء افريقيا

جناح التمور وصناعتها بمعرض غذاء أقريقيا

جناح الوادي الجديد في معرض غذاء أقريقيت