دوري أبطال أوروبا.. «جيرو» يقود ميلان أمام نيوكاسل في مواجهة الحسم

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، تشكيلة لاعبيه الأساسية التي سيخوض بها مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقرر ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، الاعتماد على تشكيلة أساسية قوية في مباراة نيوكاسل، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز، أليساندرو فلورينزي

خط الوسط: تيجاني ريجنديرز، يونس موسى، كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك

خط الهجوم: رفائيل لياو، أوليفيه جيرو

ويأمل ميلان في تحقيق الفوز على نيوكاسل، وانتظار تعثر باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند، من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16.

ويحتل ميلان المركز الرابع في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث، الذي يضمن التأهل إلى دور الـ16 حال فوزه على بروسيا دورتموند.

ترتيب المجموعة السادسة وعدد النقاط:

بوروسيا دورتموند - 10

باريس سان جيرمان - 7

نيوكاسل يونايتد- 5

ميلان- 5