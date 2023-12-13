الصحة الفلسطينية: إسرائيل أطلقت النيران على غرف مرضى بمستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران على غرف المرضى في مستشفى "كمال عدوان" بالقطاع، ما تسبب في وقوع شهداء ومصابين بعدد كبير.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن تلك الممارسات الإسرائيلية تأتي في إطار الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى المستشفيات بالتحديد، والتي تعج بالمصابين والشهداء جراء القصف الإسرائيلي على كامل قطاع غزة.

ويتخوف القدرة على ما يزيد عن 12 طفلا في غرف العناية المركزة والذين يعالجون من إصابات بالغة جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى وأخرجت الرجال إلى ساحتها، فيما احتجزت مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت وعددًا من أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى.