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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهيئة العامة للاستعلامات: الاتفاق على إجراءات جديدة لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة

الاتفاق على إجراءات
الاتفاق على إجراءات جديدة لزيادة المساعدة الداخلة لغزة
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والوقوف مع سكانه في الأوضاع الإنسانية الكارثية، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف “راشون” أن شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر بدأت المرور منذ أمس من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى معبر العوجة.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة، وزيادة عددها إلى نحو 60 - 80 شاحنة يوميا.

وذكر أنه تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل إلى قطاع غزة، من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا، إضافة إلى شاحنتي غاز منزلي.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة