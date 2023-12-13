بمشاركة 14 دولة.. انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة بريكينج وولز لأفلام الرقص

تنطلق فى السابعة مساء غدا الخميس بالمعهد الثقافي الايطالي فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة بريكينج وولز لأفلام الرقص والمهداه الى اسم الباليرينا الراحلة الدكتورة ماجدة صالح العميد الاسبق للمعهد العالي للباليه وتقام بمحافظتى القاهرة والمنيا بمشاركة 27 فيلما من 14 دولة هى مصر، المغرب، إيطاليا، اسبانيا، فنلندا، المانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، كوستاريكا، تشيلي، بيرو، اليابان، واندونيسيا.

يقول سامي داود المدير التنفيذي للمسابقة، في بيان صحفي، ان العروض تتنوع بين الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية بمختلف أنواعها وتستضيفها على مدار أسبوع عدة أماكن بالقاهرة والمنيا ، مشيرًا أنها تأتي امتدادا لمهرجان الرقص والفنون الأدائية الذي أسسه الفنان حازم حيدر عام 2017 بهدف خلق حالة من التواصل بين الفنانين الأجانب والمصريين الشباب وتبادل الخبرات عن طريق تنظيم ورش عمل وعروض مشتركة في أماكن غير تقليدية.

جدير بالذكر أن المسابقة تنظمها مؤسسة نوت للرقص وتقام دورتها الحالية بدعم كل من السفارة الأمريكية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وبمشاركة المعهد الثقافى الفرنسي ، المركز الثقافي النمساوي، سينما زاوية، ستارت أب هاوس، ومؤسسة مجراية للتدريب وتطوير الفنون وتضم لجنة تحكيمها الفنان أمير صلاح الدين، المخرج ومصمم الرقصات الفرنسي فرنسوا بنايم، الفنانة والاذاعية نادين إميل، نيفين قناوي مؤسسة ورئيس مهرجان هي للفنون ، الموسيقار الفرنسي تييري زابويتسيف وتتنافس الأفلام على جوائز أفضل فيلم "جائزة دكتورة ماجدة صالح" وقدرها ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى جوائز لأفضل تصوير، أفضل تصميم رقصات أفضل موسيقى تصويرية. كما تقدم المسابقة جائزة لأفضل فيلم من اختيار الجمهور.

تقام العروض في الفترة من 14 حتى 22 ديسمبر 2023 بالمعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، المركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، المركز الثقافي النمساوي بجاردن سيتي، سينما زاوية ومركز الجزويت الثقافي وستارت أب هاوس بوسط البلد، بالإضافة إلى مؤسسة مجراية بمحافظة المنيا.