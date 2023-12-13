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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

15 طبيبًا مِن الكومنولث الروسي يشاركون فى دورة جراحة المسالك البولية بجامعة بالمنصورة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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نَظَّمَ مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التَّنمية فعاليات الدورة التدريبية الدَّولية لأساسيات جراحة المسالك البولية ،  تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
شهد الافتتاح الدكتور طارق غلوش  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال المدير التَّنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح- مدير المركز ومقرر الدورة، والدكتور أحمد مصباح -رئيس قسم المسالك البولية.
يذكر أن الدورة تُقَام لأول مرة لدول الكومنولث الروسي بمشاركة 15طبيبًا، وتشمل فعالياتها محاضرات يومية بقاعة المحاضرات بالمركز، ونقل حي ومباشر من غرف العمليات، واستعراض ومناقشة للحالات التي تجرى لها العمليات.

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