الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لإسهاماتها في موازنة "الأونروا"

شدد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن «الأونروا» تقوم بدورٍ إنساني هائل خلال المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة المدنيين.

وأكد «رشدي»، أن طاقم الأونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة خلال هذه المرحلة يُمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات.

وعبر «رشدي»، عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري؛ بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية، خاصة في ضوء الدور الرائد لهذا البلد في مجال القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كون سويسرا من أهم المساهمين في موازنة الأونروا.

وأشار «رشدي»، إلى أن ما يتعرض له سكان غزة من مأساة إنسانية يُحتم زيادة موازنة «الأونروا» ودعمها ماليًا وليس خصم ما يُقدم إليها، مناشدًا الدول كافة، الالتزام بدعم الوكالة الأممية التي يُمثل عملها فارقًا بين الحياة والموت لأغلبية الفلسطينيين في غزة، آملًا في تراجع سويسرا عن هذا القرار.