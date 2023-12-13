تأجيل محكمة صيدلي مدينة نصر متهم بهتك عرض سيدات وفتيات لجلسة 10 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة صيدلي مدينة نصر، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن الي جلسة ١٠ يناير المقبل.

كشفت التحقيقات عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة وجري فحصها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم حيث ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.