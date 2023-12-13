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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: وصول 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وصول مساعدات إلى
وصول مساعدات إلى قطاع غزة
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كشفت قناة “القاهرة الأخبارية” دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى وصول 75 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح، أنه مازالت الجهود المصرية والاتصالات مستمرة لزيادة أعداد شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة، وأيضا وصل 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح، وينهون حاليا إجراءات الدخول، ووصل أيضا 16 مصابا من غزة، للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح أن هناك مئات الشاحنات الإنسانية تستعد في كل شمال سيناء وبخاصة العريش، وحاليا تجهز 50 شاحنة لتبدأ في الدخول إلى الأراضي المصرية.

معبر رفح قطاع غزة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح