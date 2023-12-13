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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم الفلسطينيين في غزة

مساعدات قطرية لغزة
مساعدات قطرية لغزة
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توجهت إلى مدينة العريش، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل 44 طنا من المساعدات وتتضمن مواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه بذلك يبلغ مجموع الطائرات 44 طائرة بإجمالي 1464 طنا من المساعدات، مشيرة إلى هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليًا.

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