الأهلي في المونديال.. هاني حسام يتابع ترتيبات إقامة الفريق بالسعودية

حرص هاني حسام، مسئول الحجز والرحلات بنادي الأهلي، على متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويعمل هاني حسام بشكل مستمر لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، والتي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.