محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، والتي تبدأ 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير 2024.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية، كالتالي امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024 وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024 وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير 2024.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الاول والثاني الإعدادي العام يومى 30 و31 ديسمبر الجاري وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و 22 يناير 2024.