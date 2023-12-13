كهربا: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية

قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي: «أشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وهو شرف لي بكل تأكيد، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال، وسنكافح ونبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة على اللقب، وكرة القدم ليس فيها مستحيل، ولاعبو الفريق رجال ويرغبون في تحقيق إنجاز كبير لهم».

واستطرد: «فريق اتحاد جدة السعودي من أقوى الفرق العربية، ومواجهته صعبة، ولكن أتمنى أن نفوز في تلك المباراة».

وأكمل: «أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور الفريق كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم، وسعيد جدًا بمواجهته على ملعب الجوهرة»، مضيفا: «هدفنا إسعاد جماهير الأهلي الكبيرة، وننتظرهم في المدرجات، يوم الجمعة فإسعادهم هدف اللاعبين والجهاز الفني».

وختم كهربا حديثه قائلا: «جمهور الأهلي ساندني بقوة، وأشكرهم على الدعم والمساندة وهذا شيء ليس جديدا عليهم، وأكون سعيدا للغاية عندما أرى فرحتهم بانتصارات الفريق، الجمهور بالنسبة لي رقم 1، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأن اختم حياتي في الأهلي وأعود لتشجيع الأهلي مجددًا معهم من المدرجات».