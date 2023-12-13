باكستان تتقدم بخطاب إلى الحكومة الأفغانية للتحقيق مع مرتكبي هجوم داربان الإرهابي

تقدمت باكستان بخطاب قوى إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة في سياق الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن الباكستانية والذي ضرب موقع قوات الأمن الباكستانية في داربان وديرا إسماعيل خان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق ضد مرتكبي الهجوم.

وقد أسفر الهجوم الذي أعلنت مسئوليته حركة الجهاد الباكستانية وهي جماعة إرهابية تابعة لحركة طالبان باكستان (TTP) عن سقوط العديد من الضحايا بما في ذلك شهادة ثلاثة وعشرين من أفراد الأمن.

وقد طالبت من الحكومة الأفغانية المؤقتة إجراء تحقيق كامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الهجوم الأخير وإدانة الحادث الإرهابي علناً على أعلى المستويات.

واتخاذ إجراءات فورية يمكن التحقق منها ضد جميع الجماعات الإرهابية (بما في ذلك قيادتها) وملاذاتها والقبض على مرتكبي الهجوم وقيادة حركة طالبان الباكستانية في أفغانستان وتسليمهم إلى حكومة باكستان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستخدام المستمر للأراضي الأفغانية في أعمال إرهابية ضد باكستان.

واختتمت قائلة إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكير آخر بالتهديد الإرهابي للسلام والاستقرار في المنطقة وعلينا أن نتصرف بحزم وبكل قوتنا الجماعية لهزيمة هذا الخطر. ومن جانبها، تظل باكستان ثابتة في التزامها بمكافحة الإرهاب.