كأس العالم للأندية.. ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام في مران الأهلي الخميس

أعلن النادي الأهلي، أن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيكون متاحا غدًا الخميس لوسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبعد المران يتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب الجوهرة لمدة ٣٠ دقيقة خاصة أنه يستضيف مواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.