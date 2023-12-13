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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي غدًا

مران الزمالك
مران الزمالك
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يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عددًا من لاعبيه، خلال مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد برج العرب لحساب منافسات الأسبوع التاسع، من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن مواجهة الغد، مصطفى شلبي وحسام عبدالمجيد، بداعي الإصابة، فيما يفضل معتمد جمال عدم المجازفة بمحمود حمدي الونش، بعد الانتظام في التدريبات الجماعية وجاهزيته بنسبة 100% ويرغب المدير الفني للأبيض في عودته للمباريات بشكل تدريجي.

ويستمر غياب الثلاثى أحمد فتوح، محمد صبحى و مصطفى الزنارى لعدم حسم مصيرهم من جانب إدارة النادى والجهاز الفني للفريق بالعفو عنهم وعودتهم للمشاركة.

الزمالك المصري البورسعيدي الدوري المصري