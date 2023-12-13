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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب

اليوم.. صحة المنيا
اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية
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تنظم مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب بمركز المنيا ، على مدار يومين متتاليين 13 و14 من ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة (حياة كريمة) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية الصحة في المنيا الخدمات الطبية القري الاكثر احتياجا القوافل الطبية