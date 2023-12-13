فرنسا ترحب بتبني "اتفاق الإمارات" التاريخي باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري

رحبت فرنسا بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم /الأربعاء/ والذي يدعو إلى "التحول" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، للتصدي لتداعيات التغير المناخي.

وأشادت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه بهذا الاتفاق خلال مشاركتها في المؤتمر بدبي، قائلة "اتفاق COP28 الذي تم تبنيه هو انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية".

وأضافت أن النص الذي تم التوصل إليه بعد أسبوعين من المفاوضات "يدعو للمرة الأولى إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تماشيا مع هدف (حصر الاحترار المناخي ب 1،5 درجة مئوية"، الذي نص عليه اتفاق باريس عام 2015.

وتابعت "هذه المرة الأولى التي تتفق فيها كافة الدول على هذه النقطة".

وأقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي، اليوم الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الإماراتي سلطان الجابر إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي"، مضيفا "لدينا صيغة بشأن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمرة الأولى".

